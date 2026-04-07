A través de la red social Truth Social, Trump aseguró que el régimen iraní llegará a su fin tras «47 años de extorsión, corrupción y muerte”. Además planteó que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán, aunque advirtió sobre la posibilidad de que “una civilización entera desaparezca esta noche, sin posibilidad de regreso”.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?“, dijo el mandantario estadounidense.

Trump concluyó su publicación al calificar el momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y envió un mensaje de apoyo: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.