La Cámara de Apelaciones de Nueva York negó el pedido de reconsideración presentado por el fondo demandante. El Gobierno celebró la decisión y Burford anticipó que recurrirá al Ciadi.

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo este martes luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazara el pedido de revisión presentado por Burford Capital, el fondo que financió las demandas de Petersen Energía y Eton Park contra el Estado argentino.

La resolución ratifica el fallo emitido previamente por un panel de tres jueces y mantiene sin efecto la condena por aproximadamente 16.000 millones de dólares que había generado preocupación en los mercados y en el ámbito político argentino.

Un fallo favorable para la Argentina

Con esta decisión, la Justicia estadounidense descartó que el caso sea revisado por el pleno de los jueces de la Cámara de Apelaciones, una instancia que Burford había solicitado tras sufrir un revés en la causa.

La Procuración del Tesoro consideró la resolución como un nuevo respaldo a la estrategia de defensa jurídica del Estado argentino y destacó la solidez de los argumentos presentados ante los tribunales norteamericanos.

Desde el Gobierno nacional también celebraron el resultado. El presidente Javier Milei calificó la decisión como un nuevo éxito judicial para YPF, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia del fallo para la posición argentina en el litigio.

Horacio Marín destacó el impacto para YPF

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la resolución representa un hecho relevante para la compañía y destacó que brinda mayor previsibilidad para el desarrollo de inversiones, exportaciones y proyectos estratégicos.

Según sostuvo, la decisión judicial fortalece el escenario de negocios de la petrolera y aporta confianza tanto a inversores como a accionistas.

Burford apunta ahora al Ciadi

Pese al nuevo revés judicial en Estados Unidos, Burford Capital adelantó que continuará impulsando reclamos internacionales a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El fondo sostiene que cuenta con respaldo en tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina con España y Estados Unidos, que podrían servir de base para nuevas acciones vinculadas a los reclamos de Petersen y Eton Park.

Desde la firma remarcaron que los procesos arbitrales ante el Ciadi suelen extenderse durante varios años, aunque consideran que esa vía podría alcanzar resultados similares a los obtenidos en tribunales estadounidenses.

Qué puede pasar ahora

Burford todavía dispone de un plazo de 90 días para intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la propia compañía reconoció que las posibilidades de que el máximo tribunal acepte revisar el expediente son reducidas.

Analistas del sector coinciden en que el fallo representa una victoria significativa para la Argentina en el corto plazo, aunque advierten que la controversia internacional está lejos de concluir y podría trasladarse a nuevos escenarios judiciales y arbitrales durante los próximos años.