La nueva normativa amplía la cantidad de centros autorizados para realizar la Verificación Técnica Vehicular y permite que cada prestador fije libremente sus tarifas.

El Gobierno nacional oficializó una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que busca ampliar la oferta del servicio, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a las inspecciones obligatorias en todo el país.

La medida fue establecida mediante la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la incorporación de nuevos talleres habilitados para realizar controles técnicos, además de la eliminación de los topes tarifarios vigentes.

Más talleres podrán realizar la VTV

Uno de los principales cambios es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta que permitirá que talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos puedan sumarse al sistema de revisión obligatoria.

La inscripción será digital, pública y gratuita a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con el objetivo de agilizar los procesos de habilitación y ampliar la cobertura territorial del servicio.

Además, la normativa establece que los establecimientos podrán comenzar a operar de manera provisoria si no reciben observaciones dentro de los plazos administrativos establecidos.

La medida alcanza tanto a vehículos particulares como a unidades de transporte de pasajeros y de carga.

Tarifas sin regulación estatal

Otro de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de los precios máximos para realizar la VTV.

A partir de ahora, los talleres habilitados podrán establecer libremente el valor de la revisión técnica, sin intervención estatal en la fijación de tarifas.

Desde el Ejecutivo sostienen que una mayor competencia entre prestadores permitirá generar mejores condiciones para los usuarios y favorecer una oferta más amplia del servicio.

Nuevos requisitos técnicos

La resolución también actualiza las exigencias que deberán cumplir los talleres para obtener la habilitación correspondiente.

Entre otros aspectos, los establecimientos deberán contar con equipamiento específico para verificar frenos, sistema de iluminación, suspensión, emisiones contaminantes y otros elementos vinculados a la seguridad vial.

Según el Gobierno, estas modificaciones apuntan a modernizar el sistema, simplificar trámites y garantizar que más conductores puedan acceder a la revisión obligatoria sin las demoras que actualmente se registran en algunas jurisdicciones.

La expectativa oficial es que la incorporación de nuevos prestadores contribuya a mejorar la disponibilidad del servicio y reduzca los tiempos de espera para obtener turnos en distintas regiones del país.