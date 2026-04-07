La designación fue oficializada en medio de auditorías internas y denuncias por irregularidades.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la designación de la doctora María Florencia Zicavo como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) conocido como PAMI.

La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y Mario Lugones (ministro de Salud de la Nación).

“Desígnase Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la doctora María Florencia Zicavo”, se leyó en el Boletín Oficial.

La designación de Zicavo se produce en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

La nueva síndico tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.