La AMT autorizó el nuevo cuadro tarifario. El aumento responde a la quita de subsidios nacionales y al impacto de combustible y salarios en el sistema.

Los usuarios del transporte público en Salta enfrentan desde hoy un nuevo aumento en la tarifa del colectivo. El boleto de SAETA pasó a costar $1450, dejando atrás el valor anterior de $1150.

La medida fue oficializada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) tras evaluar el pedido de la empresa prestataria y el contexto económico del sector.

Marcelo Ferraris, presidente del organismo, explicó que la actualización tarifaria se fundamenta principalmente en la eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional. Según indicó, esta situación obliga a las provincias a reconfigurar sus estructuras de costos.

Este impacto no es exclusivo de Salta, sino que afecta a todo el sistema de transporte del país», señaló el funcionario.

De acuerdo al análisis técnico presentado, el combustible y la mano de obra representan cerca del 50% del costo total del servicio. En ese marco, entre abril de 2025 y febrero de 2026, el precio del combustible aumentó un 42%, mientras que los salarios del personal registraron una suba del 29%.

Estos factores fueron determinantes para fijar el nuevo valor del boleto en el área metropolitana de Salta.