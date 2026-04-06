El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya lleva casi un mes en la mira por hechos y bienes difíciles de explicar bajo las normas de ética que corresponden a la función pública, y que La Libertad Avanza levantó como banderas morales desde su llegada al poder. Con el escándalo entrando en su quinta semana, el fiscal Gerardo Pollicita instruyó a su equipo para que investigue de 15 a 19 viajes, entre trayectos de ida y regreso, realizados por Adorni desde que asumió su primer cargo como funcionario público, el de vocero presidencial, en diciembre de 2023.

Se trata de viajes internacionales, ya que el número provino de los registros de Migraciones. Este lunes la fiscalía impulsará nuevas medidas de prueba para averiguar adónde viajó exactamente Adorni, si lo hizo por su agenda oficial como funcionario o no, y cómo se financió cada uno de esos vuelos. Incluso se sospecha que podría haber ido a la isla caribeña de Aruba, justo cuando el Ejecutivo le pedía a la ciudadanía que veraneara en la Argentina.

En paralelo, se analizan los movimientos financieros del jefe de Gabinete La pesquisa patrimonial se abrió a partir de la denuncia que presentó la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza. La sospecha principal es que el nivel de gastos del jefe de los ministros no condice con sus ingresos, ni con los bienes y activos financieros que asentó en su declaración jurada.