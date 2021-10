Realizaron allanamientos en la casa del intendente de Salvador Mazza

Rubén Méndez tenía vehículos valuados en $55 millones

Durante la mañana del miércoles, la localidad del norte fue testigo de 18 allanamientos que se realizaron en distintas propiedades ligadas a Méndez. Luego de una denuncia anónima, Policía Federal, personal del CIF y Policía aeroportuaria se hicieron presentes y secuestraron autos de alta gama, divisas y hasta un arma. Para comentar más detalles sobre el hecho, Raúl Costes, Periodista de Salvador Mazza, dialogó en “Máxima Tarde”.

“Cuando fueron a la casa del intendente salió con chancletas y bermudas, lo cual demuestra que en verdad duerme hasta tarde”, comenzó afirmando Costes, quien además agregó que “su secretario privado y el ministro de hacienda también fueron allanados”.

En cuanto a cómo continuará el proceso judicial, el periodista comentó: “Todos quedaron imputados, el jueves que viene se presentan todos ante la justicia, en una causa que después se verá como continua. No detuvieron a nadie, eso llama la atención”.

Finalmente, Costes habló sobre la opinión de la gente ante este hecho y cómo éste repercute en la sociedad: “La gente no está sorprendida, más que nada de todo lo que se demoró. Hace años venimos denunciando, ya tiene una destitución en un juicio político que se hizo en su momento. Se secuestraron cuestiones, pero hasta que la justicia no dé un dictamen no podemos decir que se hizo justicia”.

