Salvador Mazza continúa alerta luego de los allanamientos al intendente Méndez

Este junto con los otros involucrados se presentaron esta mañana en el poder judicial

Dos vehículos importados, una camioneta Ford y más de $150 millones entre dólares y euros, fueron secuestrados ayer luego de una denuncia anónima por supuesto enriquecimiento ilícito. Para comentar más detalles sobre cómo es el día después a los hechos, Natalia Camacho, desde aquella localidad, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”.

“Por criterio de la justicia es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el tema es que tenemos que tener en cuenta que hay 2 caminos, una cuestión legal y una política”, afirmó Camacho, quien además agregó que “se puede indagar por la justicia y llevar un desarrollo político aparte”.

En cuanto al rol que está ocupando el Gobernador de Salta, la corresponsal se mostró molesta y no dudó en expresar su malestar: “Nosotros no conocemos la agenda del gobernador, muy escasas las veces que se lo vio. Últimamente solo se los vio a sus aleros, Outes por ejemplo, pero esos intentan manejar el PJ y nada más. Hay que decir que tenemos una localidad totalmente abandonada, no solamente por el municipio sino por el gobierno de la provincia”.

Por otro lado, con respecto a la posible intervención del gobierno a la intendencia en Salvador Mazza, Camacho comentó: “Acá hay mucha incertidumbre, es una sensación que ya la hemos vivido. Sabemos qué es lo que viene después, cómo va a actuar el gobierno. Los diputados y senadores son marionetas de él, parece ser que está preocupado en poner una persona que él determine, o bien ponerlo a la fuerza”.

Finalmente, la periodista brindó su opinión sobre la visión que tiene sobre los hechos ya conocidos: “Desde mi punto de vista he tratado de luchar contra todo esto, de dar lo mejor que pueda, pero resulta que la gente vuelve a caer en lo mismo. Es un círculo vicioso del que se ocupan los políticos, el pueblo queda a un lado. Al gobierno provincial les interesa un bledo la justicia. El concejo ya tomó una decisión. Si seguimos recibiendo órdenes de cómo actuar, entonces no se donde vamos a ir a parar, van a venir y a poner a dedo al interventor, donde cabe que cada municipio es autónomo”.

Si querés escuchar la nota completa, escuchá el siguiente audio: