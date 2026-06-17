El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se presentará el próximo 2 de julio ante el Senado para brindar su informe de gestión, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional. La decisión fue comunicada mediante una carta enviada a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos políticos hacia el funcionario.

En la nota, Adorni manifestó su disposición a concurrir al Senado para presentar el informe N.º 146 y exponer sobre la marcha del Gobierno nacional. La confirmación llegó luego de que distintos sectores políticos reclamaran su presencia en el Congreso para responder preguntas sobre la gestión y sobre las denuncias vinculadas a su situación patrimonial.

La visita se producirá en medio de una creciente presión de la oposición, que impulsa pedidos de interpelación e incluso una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. Algunos bloques consideran que Adorni debe brindar explicaciones más amplias sobre las investigaciones judiciales y las controversias surgidas tras la difusión de su declaración jurada.

Desde el oficialismo sostienen que la presentación permitirá responder inquietudes de los legisladores y mostrar los avances de la gestión de Javier Milei. Además, remarcan que la comparecencia forma parte de las obligaciones institucionales del cargo y que el funcionario cumplirá con el procedimiento previsto por la Constitución.

La exposición de Adorni será seguida de cerca tanto por el oficialismo como por la oposición, ya que se espera un intenso intercambio sobre temas económicos, políticos e institucionales. El Senado aparece como uno de los principales escenarios donde se desarrollará la disputa política en las próximas semanas.

La confirmación de la fecha también busca ordenar la agenda parlamentaria en un momento de alta tensión política. Mientras avanzan los cuestionamientos y las investigaciones, el informe de gestión del 2 de julio se perfila como una de las sesiones más relevantes del año para el Congreso y para el Gobierno nacional.