El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al advertir que su país podría retomar los bombardeos si las autoridades iraníes no cumplen con los compromisos asumidos en las negociaciones en curso. La declaración fue realizada durante la cumbre del G7 y se produjo en medio de un frágil proceso diplomático que busca poner fin a meses de conflicto en la región.

“Si no se portan bien, volveremos a bombardearlos”, sostuvo Trump al referirse al memorándum de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. El mandatario aclaró que el acuerdo todavía no es definitivo y aseguró que Estados Unidos mantiene la posibilidad de reanudar acciones militares si considera que Irán incumple lo pactado.

Las declaraciones llegan pocos días después de que ambas partes avanzaran en un entendimiento preliminar destinado a extender el alto el fuego y abrir una etapa de negociaciones más amplias sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní. Trump insistió en que uno de los puntos centrales del acuerdo es impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

La advertencia del presidente estadounidense generó repercusiones internacionales debido a que el proceso de paz aún se encuentra en una etapa delicada. Diversos líderes mundiales expresaron su apoyo a una solución diplomática y pidieron evitar nuevas escaladas militares que puedan desestabilizar aún más a Medio Oriente.

Los mercados internacionales siguieron de cerca las declaraciones de Trump. A pesar de la dureza de sus palabras, los inversores interpretaron que las negociaciones continúan avanzando, lo que contribuyó a una baja en los precios del petróleo y a una reacción positiva en algunos mercados financieros.

Mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán, la incertidumbre permanece sobre el futuro del acuerdo. La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de ambas partes, conscientes de que cualquier ruptura en el diálogo podría reactivar las tensiones y provocar una nueva escalada militar en la región.