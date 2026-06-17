La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia dejó varias imágenes destacadas, pero una de las que más repercusión generó fue el intercambio entre Lionel Scaloni y Lionel Messi una vez finalizado el encuentro. Las cámaras captaron el momento en que el entrenador se acercó al capitán argentino para felicitarlo tras su actuación en el debut mundialista.

Messi fue una de las figuras de la goleada por 3 a 0 y tuvo una participación decisiva en el desarrollo del partido. Luego del pitazo final, Scaloni se dirigió hacia él y le dedicó unas palabras que rápidamente despertaron la curiosidad de los hinchas y comenzaron a viralizarse en redes sociales.

La conversación se produjo en medio de los festejos del plantel argentino, que celebró un estreno convincente en el Mundial 2026. El rendimiento colectivo del equipo dejó buenas sensaciones y el aporte de Messi volvió a ser determinante en una competencia donde Argentina busca defender el título obtenido en Qatar 2022.

El gesto también reflejó la cercanía y la relación de confianza que ambos construyeron a lo largo de los últimos años. Bajo la conducción de Scaloni, Messi consiguió algunos de los logros más importantes de su carrera con la Selección, incluyendo la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo.

La escena cobró aún más relevancia porque horas antes el propio Messi había reconocido que atravesó días complicados desde lo físico antes del inicio del torneo. Por eso, el debut exitoso y el reconocimiento de su entrenador tuvieron una carga emocional especial para el capitán argentino.

Mientras el equipo ya piensa en su próximo compromiso, el momento entre Scaloni y Messi quedó como una de las postales más comentadas de la primera presentación de Argentina en el Mundial.