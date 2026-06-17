Luego de la contundente victoria de la Selección Argentina sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026, Lionel Messi explicó por qué se emocionó durante el encuentro y al finalizar el partido. El capitán argentino reconoció que atravesó semanas difíciles en la previa del torneo debido a distintas molestias físicas y a la incertidumbre sobre su estado para llegar en condiciones al inicio de la Copa del Mundo.

“Fueron días complicados”, expresó Messi al referirse al proceso que vivió antes del debut mundialista. El rosarino contó que trabajó intensamente junto al cuerpo médico y técnico para recuperarse y poder estar presente desde el arranque de la competencia, algo que generó una fuerte carga emocional cuando finalmente pudo volver a competir al máximo nivel.

La Selección Argentina se impuso con claridad ante Argelia y mostró un rendimiento sólido en todas sus líneas. Messi fue una de las figuras destacadas del encuentro y tuvo una participación decisiva en varias de las jugadas más importantes del partido, lo que incrementó aún más la emoción vivida durante la noche.

El capitán también destacó el apoyo recibido por parte de sus compañeros, del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y de los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en el estadio. Según explicó, ese respaldo fue fundamental durante el período de recuperación y en los días previos al debut.

Desde el entorno de la Selección señalaron que la emoción de Messi estuvo relacionada tanto con la importancia del partido como con el esfuerzo realizado para llegar en condiciones físicas al Mundial. El encuentro marcó además el inicio de un nuevo desafío para el equipo campeón del mundo, que busca defender el título obtenido en Qatar 2022.

Con el triunfo ya consumado, Argentina comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por la fase de grupos. Mientras tanto, las declaraciones de Messi tuvieron una gran repercusión entre los hinchas y reflejaron el alivio del capitán tras superar una etapa compleja antes del comienzo del torneo.