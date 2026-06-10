El Gobierno nacional y las universidades públicas mantendrán una reunión que podría resultar decisiva para cerrar el acuerdo por el financiamiento universitario y poner fin a varios meses de conflicto. El encuentro se desarrollará luego de intensas negociaciones entre funcionarios nacionales, rectores y representantes del sistema educativo, que buscarán alcanzar un entendimiento sobre salarios y presupuesto.

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, además de mecanismos para actualizar partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones. Desde el Ejecutivo consideran que la oferta representa un esfuerzo importante en materia presupuestaria y esperan que permita encaminar una solución definitiva al reclamo universitario.

Por parte de las universidades existe una expectativa moderada. Aunque reconocen que hubo avances respecto de propuestas anteriores, sostienen que todavía quedan aspectos por resolver vinculados al financiamiento de actividades académicas, investigación, extensión y gastos operativos. Los rectores buscan garantizar que los recursos alcancen para asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El conflicto se intensificó durante los últimos meses debido a reclamos salariales y denuncias sobre el deterioro del presupuesto universitario frente al aumento de costos. La situación derivó en movilizaciones, medidas de fuerza y presentaciones judiciales impulsadas por distintos sectores del ámbito académico.

Uno de los puntos centrales de la negociación es establecer un mecanismo de actualización periódica que permita evitar nuevos retrasos presupuestarios. Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en la necesidad de sostener una mesa de diálogo permanente para monitorear la evolución de los recursos durante el resto del año.

Si las conversaciones avanzan según lo previsto, el acuerdo podría anunciarse en los próximos días y significar un paso importante para descomprimir uno de los conflictos más relevantes que enfrenta actualmente la gestión de Javier Milei.