Boca arrasa en el Mundial de Clubes

Los partidos del equipo argentino son los más solicitados en la previa del torneo que se jugará en Estados Unidos. El debut ante Benfica y el cruce con Bayern, entre los más esperados.

La FIFA confirmó que Boca Juniors encabeza la demanda de entradas para el próximo Mundial de Clubes, que se disputará entre junio y julio de 2025 en Estados Unidos. Los encuentros del equipo argentino son, hasta ahora, los más taquilleros del certamen.

El partido con mayor demanda es el cruce entre Boca y Bayern Múnich, programado para el 20 de junio en el estadio Hard Rock de Miami. Le sigue el debut del Xeneize frente al Benfica, también en Miami, el 16 de junio. El ranking de ventas lo completan los duelos Flamengo vs. Chelsea, Real Madrid vs. Al Hilal, y Real Madrid vs. Salzburgo.

Según informó FIFA, aficionados de más de 130 países ya adquirieron entradas, con Estados Unidos, Brasil y Argentina como los principales mercados. Además, quienes compren abonos para este torneo tendrán prioridad para adquirir entradas para el Mundial 2026, según disponibilidad.

El nuevo Mundial de Clubes contará con 32 equipos, 63 partidos y 12 sedes en distintas ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Miami. La final está prevista para el 13 de julio en el estadio MetLife, en New Jersey.

Con una expectativa creciente y alto interés global, el torneo buscará convertirse en un nuevo hito del calendario FIFA.