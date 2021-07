CAFIERO: “ESTAMOS GENERANDO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA QUE LAS JUVENTUDES TENGAN UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO

El gobierno nacional lanzó esta tarde en el Parque Industrial de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, el programa “Te Sumo”, con el objetivo de promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas de todo el país y estará a cargo de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El acto llevado a cabo en la empresa AD Barbieri, estuvo encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; la precandidata a diputada nacional bonaerense por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez; el secretario de Interior de la Nación y primer candidato a concejal por el FdT de Almirante Brown, José Lepere y la Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec.

También estuvieron presentes los y las intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Alejo Chornobroff; Berisso, Fabián Cagliardi; Cañuelas, Marisa Fassi; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Quilmes, Mayra Mendoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Ensenada, Mario Secco; el secretario general de la UOM, Antonio Caló y representantes de cámaras empresarias y de entidades gremiales trabajadoras.

“Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una oportunidad de trabajo. Después va a depender de cada uno y cada una de ustedes pero es el Estado quien tiene que hacer esto, que es brindar oportunidades. No hay que dejar que sea el mercado el que las asigne, porque sabemos que eso fracasa” aseguró el Jefe de Gabinete.

Cafiero dijo además: “No se vayan , que la Argentina empieza a dar vuelta la página, no solo de la pandemia, sino también de la desilusión y la desesperanza del último gobierno. El problema no es individual porque si el sistema no funciona, el problema es el sistema”.

“Hoy estamos aquí poniendo en marcha un programa que va a generar empleo para los y las jóvenes. No podemos estar contestando las mentiras que nos tiran todos los días, quienes ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y que no recuerde el desastre que dejaron hace 2 años”, sentenció el ministro coordinador.

El programa “Te Sumo” promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales y reciban un apoyo económico del Estado, que cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral.

Esta iniciativa está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo y el aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, siendo de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas.

El ministro Kulfas, por su parte, manifestó: “Es necesario que tengamos el foco bien puesto en que buena parte de estos empleos que se van a generar en los próximos meses, seanel primer trabajo para chicos y chicas de toda la Argentina”. Y puntualizó: “Este es el plan para el país; recuperar el centro en la producción del trabajo nacional y nunca más la especulación financiera o el sobreendeudamiento irresponsable como eje ”.

“Llevamos once meses donde la industria manufacturera crece en el empleo; recuperamos 84 mil puestos de trabajo y 700 mil trabajadores que estaban suspendidos, hoy están trabajando. Ese es el modelo que nosotros queremos y este programa reúne las mejores virtudes de ese modelo” aseguró Moroni.

“Esta es una iniciativa que apunta a los jóvenes, que apunta a la diversidad y a la formación. Tenemos que ayudar a los jóvenes que terminaron el secundario y a aquellos que no sabemos si lo van terminar; a todos ellos van a ir apareciendo nuevos programas, este solo es el primero”, detalló el titular de la cartera laboral

“Para nosotros, el Estado es el vehículo para transformarle la vida a ustedes; a las y los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Para nosotros las bases de la reconstrucción de nuestro país tienen que ver con lo que hoy vinimos a decir: ‘Te Sumo´ a la Argentina productiva, ‘Te Sumo’ al mundo del trabajo, a una vida mejor” subrayó Tolosa Paz. Y añadió: “ ‘Te Sumo’ a la Argentina, que estamos convencidos, vinimos a poner de pie”.

Del mismo modo el intendente Cascallares sostuvo que “es un orgullo desde este Parque Industrial estar lanzando esta política pública del gobierno nacional, ya que la mejor política de inclusión es la del desarrollo del trabajo”.

Las PyMEs que quiera calificar a “Te Sumo”, tendrá que inscribirse en el portal de empleo:https://www.portalempleo.gob.ar/ y hacer click en el botón “Programa Te Sumo”; luego, la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de las PyMEs, se va a contactar. El programa “Te Sumo” es federal y podrán inscribirse PyMEs de todo el país.

“Para las juventudes es muy difícil insertarse en el mercado laboral formal, así que celebro que estemos acá presentes. Y agradecer a los jóvenes, ya que sabemos del esfuerzo que han hecho en este año y medio de pandemia y los 4 años anteriores del gobierno neoliberal” destacó Macarena Sánchez.

“Los nuevos proyectos que generan puestos de trabajo tienen en nuestra empresa prioridad a la hora de tomar las decisiones”, expresó Julio Barbieri, presidente de la empresa AD Barbieri, mientras que Pamela Cruz, una joven trabajadora, dijo por su parte que “este proyecto es una excelente propuesta tanto para nosotros como para las empresas, porque tenemos mucho para ofrecer”