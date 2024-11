Chicoana: Tres jóvenes salteños perdieron la vida en un terrible accidente de motos

El luctuoso hecho sucedió ayer a la mañana pasadas las 5.35. Las primeras informaciones señalan que un automóvil pasó literalmente por arriba a dos motos y se dio a la fuga del lugar, aunque esto no pudo ser confirmado todavía por la Policía de Salta.

«No tenemos más detalles de que se trató de un siniestro vial con tres víctimas fatales y dos heridos derivados al Hospital San Bernardo en código rojo. Por ahora es lo único que tenemos. Se está averiguando si hay un tercer vehículo involucrado que ocasionó la tragedia», fue la respuesta del personal de prensa de la Policía de Salta.

La noticia, que conmocionó a todo el Valle de Lerma, llegó como «reguero de pólvora». Esto hizo que familiares de las víctimas se acercaran hasta el lugar donde ocurrió el hecho, en el kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial 33. Esta vía une a las localidades de Chicoana y El Carril.

Todo sucedió a las 5.35 cuando, al parecer, un automóvil atropelló y pasó por arriba literalmente a dos motocicletas que transitaban por la RP 33. A raíz del violento impacto, tres personas fallecieron en forma instantánea en el lugar, mientras que dos fueron derivadas al Hospital San Bernardo en código rojo, por la gravedad de las heridas. El auto involucrado en el luctuoso hecho se habría dado a la fuga aunque esto no pudo ser confirmado por la Policía de Salta. «Todavía no podemos dar ese tipo de detalles porque no contamos con el informe final, si sabemos de las tres muertes y los dos heridos», señaló el oficial a este matutino.

Una segunda versión aportada por testigos y es otra de las hipótesis que maneja la Policía de Salta, es que en realidad hubo dos vehículos involucrados y que desató la tragedia vial en la RP 33. Uno es el que habría atropellado a las dos motos donde se transportaban las personas fallecidas y heridas, y un segundo automóvil, que venía atrás, no pudo evitar pasar por «arriba» literalmente a los motociclista. Este conductor sería el que se presentó en una Comisaría del Valle de Lerma para dar a conocer el fatal siniestro que le costó la vida a tres personas. Claro que son hipótesis que por estas horas manejan los investigadores, debido a que todavía se lleva adelante el peritaje por parte de Criminalística de la Policía de Salta para determinar el mecanismo del siniestro vial.