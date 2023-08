Confirman el romance de Javier Milei y Fátima Florez

Este lunes, se dio a conocer la noticia del romance entre Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, y la humorista Fátima Florez. Según confirmaron fuentes cercanas, “hace 45 días” que iniciaron un noviazgo.

En tanto, quien también lo notificó al inicio de esta semana fue Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre). Según la periodista, hace “45 días” que ambos mantendrían un vínculo que va más allá que el de una simple amistad.

Contundente, Calabró señaló: “Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”.

Mirtha Legrand la celestina: el programa en el que se conocieron Fátima Florez y Javier Milei

Luego de una difícil separación entre Florez y su expareja, Norberto Marcos, tras 22 años juntos, la capocómica se encontraba soltera y estaba enfocada en sus próximas propuestas teatrales. Florez y Milei se conocieron en el programa de Mirtha Legrand, en diciembre del año pasado.

En aquel episodio, ambos se sentaron juntos. Él al lado de Mirtha, y Fátima al lado suyo. Gracias a una pregunta de la conductora, los dos protagonizaron un divertido intercambio al aire que más tarde se hizo popular en las redes. Todo inició cuando la capocómica imitó a Susana Giménez. Allí le enseñó los anillos a la conductora, pero para ello, se inclinó con su cuerpo sobre Javier Milei. “Mirá, me caigo encima de Javier”.

Tras unas palabras, Fátima imitó a María Eugenia Vidal y utilizó su voz para responderle una pregunta a Mirtha, en la que intervino Milei con tono humorístico: “No importa dónde viva, siempre será tu vecina. Es vecina de todo el mundo”.

Sobre ese encuentro, en la tarde de este lunes en DDM (América), el periodista José “Pepe” Ochoa, quien estuvo presente allí, detalló las circunstancias de esa cena. “Ellos se conocieron en Cuyo, en el estudio donde grababa Mirtha. A Milei le llega de casualidad el teléfono de Fátima. Pegaron onda. Ellos estuvieron en la previa bastante charlatanes. Ella estaba espléndida y obviamente a él le gustó”, indicó, al tiempo que señaló que su expareja le manejaba uno de los teléfonos personales a la capocómica, por lo que subrayó: “Ella tiene dos teléfonos y le llega a Javier el número que no controlaba Norberto”.

La separación de Fátima Florez y Norberto Marcos

El fin de la relación entre Norberto Marcos y Fátima Florez sorprendió al mundo del espectáculo tras 22 años juntos. El romance, que inició gracias a un casting televisivo en Perú en 2001 al que asistió la humorista con tan solo 19 años y del que su expareja era productor, fue el puntapié inicial de un vínculo que se extendió hasta mayo del 2023, cuando se confirmó la ruptura.

El 15 de julio pasado, la imitadora visitó LAM (América) y dialogó con Ángel de Brito sobre su separación. Con la lupa puesta en el tratamiento mediático, el conductor le consultó si eso la sorprendió. “Sí, me sobrepasó”, contestó tajante y añadió: “No estoy acostumbrada. Yo trabajo desde hace muchos años, siempre mis notas fueron de humor. Me movilizó mucho y dije ‘mejor me quedo guardadita’”, contestó la invitada que se puso seria en ese momento del programa.

Una de las angelitas le consultó si la pareja ya había formalizado la separación y ella respondió: “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separadas, pero estamos unidos por el amor porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo”.

Fátima Florez recalcó en esa fecha que continuaba trabajando con Norberto Marcos, quien la dirigió artísticamente en muchas oportunidades. “Ay, me hace mal porque estuvimos toda la vida juntos”, manifestó, y ante su reiterado llanto se sinceró en vivo: “Yo no quería esto”.