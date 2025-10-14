Una investigación de la Superintendencia de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires terminó con el hallazgo y desmantelamiento de una fábrica ilegal de patentes truchas en Pueyrredón, un barrio de la ciudad de Córdoba.

El taller clandestino producía chapas vehiculares e institucionales falsas que después eran enviadas a diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y al resto del país.

Según informaron las autoridades, los investigadores detectaron que las patentes se ofrecían a través de la plataforma Marketplace. Los vendedores prometían chapas “idénticas” a las oficiales: los compradores solo tenían que pasar los datos del dominio y una dirección, y recibían el pedido en su casa, listo para colocar.

Así operaba la red de patentes truchas

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en Quilmes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalmente en Córdoba, donde se localizó el taller principal. En el lugar, la Policía secuestró cientos de chapas listas para la venta, equipos de impresión y troquelado, y documentación clave para la causa.

“Las fabricaban en Córdoba y las enviaban por paquetería a Buenos Aires, donde hay un importante faltante de patentes oficiales”, explicaron fuentes de la investigación.

El negocio creció de la mano con el aumento de la demanda, sobre todo en zonas donde conseguir una chapa oficial puede demorar semanas. Las vendian a 40 mil y 50 mil pesos.

El operativo y la investigación judicial

El procedimiento fue realizado en conjunto con la División de Investigaciones Criminales de Córdoba. Durante los allanamientos, los efectivos incautaron todos los elementos necesarios para la fabricación de las patentes, desde las planchas metálicas hasta las máquinas de impresión.

Según precisaron fuentes del ministerio de Seguridad de Córdoba a TN, dos personas fueron demoradas para su identificación. Por el momento, no se ordenaron detenciones.

Los investigadores buscan determinar el alcance de la red y si hay más talleres involucrados en la maniobra.