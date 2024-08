El abuso de poder y la falta de control a la gestión de Sáenz en una Salta sin rumbo

ENTREVISTA AL CONTADOR CARLOS ZAPATA

En una imperdible entrevista, Carlos Zapata repasó los temas más importantes que aquejan a Salta y la débil gestión del Gobernador. «Sáenz controla la Auditoria, la Procuraduría y compra a los medios de comunicación para que no exista oposición». El dirigente puso el acento en la falta de control hacia el gobierno de la provincia y el autoritarismo con que se maneja Sáenz: disciplinamiento y castigo a los que tienen opiniones distintas. Lo asemejó a Venezuela: «Sáenz viene a ser como un Nicolás Maduro de calesita».

El C.P.N. Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, estuvo este lunes en Radio Cadena Máxima y señaló que “el desempeño de la administración del gobierno de Gustavo Sáenz es realmente lastimoso”.

Sáenz controla la Auditoria, la Procuraduría y compra a los medios de comunicación para que no exista oposición.

El diputado expresó que el entendimiento que tiene Sáenz sobre el manejo del poder es el de tratar abarcar todo para transformarse en una especie de Venezuela, donde la oposición no tiene voz. Las instituciones, que deberían estar en la órbita de la oposición, son cooptadas. Se ‘fabrican’ opositores para entregar esos cargos -y me refiero concretamente a la Auditoria General de la Provincia de Salta-, indicó contundentemente.

«Sáenz quiere que se escuche solo la voz del gobernador»

Sostuvo que “cuando el denunciado es un funcionario público, es como que la denuncia se va al Triangulo de las Bermudas, desaparece. Pero si el denunciado es opositor, le caen las 10 Plagas de Egipto”. “Se trata de quitarle trascendencia a la opinión de los opositores a través de la compra de medios de comunicación como canal 11, canal 10 y de acallar a las radios a través de la pauta publicitaria. Muchos periodistas que quieren apegarse a la verdad con objetividad fueron perseguidos y algunos de ellos hasta perdieron su trabajo como Cecilia Puig en su momento, AM 750, Abel Díaz, José Muñoz y Gabriela Flores” contó el Diputado.

«No existe control por parte de la Legislatura (tiene 58 diputados a su favor sobre un total de 60 diputados y tiene 22 senadores sobre un total de 23). El Procurado oculta todas las cuestiones. Busca incriminar en causas penales a los opositores inventando pruebas. Se los borra a los medios de comunicación. Esto es peor que Venezuela. Este viene a ser como una especie de Maduro de calesita».

“Hace poco, la Libertad Avanza tenía su programa que se llamaba La Motosierra y fue sacado del aire. Lo mismo le paso a Emiliano Estrada, a Galleguillo. Pareciera ser que ser opositor en la Provincia de Salta es un delito”.

Generan noticias falsas con la plata de los salteños para tratar de desprestigiar a sus opositores.

“En mi caso particular, el hecho de ser opositor me ha valido que desde el gobierno de la provincia se instalen noticias falsas, se invada mi intimidad, se me pinche el teléfono. Y lo superlativo es que, desde el gobierno de la provincia cuyo máximo responsable e Gustavo Sáenz, se presentó ante la fiscalía una resolución adulterada”, explicó sobre el caso que había denunciado Zapata ante la justicia por el pago de pauta publicitaria oficial que realizaba la provincia a Radio Aries por un programa que no se emitía al aire y por el que luego lo acusaron, casi como castigo, de presentar documentación adulterada.

En una imperdible entrevista, el legislador habló también de la situación económica y financiera de Salta así como también detalló la falta de rumbo del gobierno de Sáenz.

