Ya no se consiguen dólares en el banco por menos de $1500. En las últimas dos semanas, el mercado entró en “modo electoral” y pone a prueba el esquema cambiario que dispuso el Gobierno a mediados de abril, a la espera de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Ante la pérdida de dólares que empezó a tener el Banco Central (BCRA) para contener al dólar, el riesgo país quedó al borde de traspasar la barrera de los 1500 puntos básicos.

En las pizarras del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado, hoy aparece el dólar oficial minorista a $1515. Se trata de una suba de $20 con respecto al cierre previo (+1,3%) y toca el valor nominal más alto del que se tenga registro. Si se le agrega el 30% a cuenta de Ganancias para las compras y viajes al exterior, el dólar tarjeta alcanza los $1969,50.

En otros bancos, la cotización se encuentra más arriba, ya que el precio promedio del resto del mercado es de $1520,83, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central. Por ejemplo, el Banco Galicia, BBVA, Hipotecario y Macro negocian los billetes verdes a $1525 para las compras minoristas.

En cuanto al tipo de cambio oficial mayorista, cerca de las 12 de la mañana cotiza a $1474,72, lo que significa un avance diario de $0,49 (+0,03%). Esta es la cotización que tiene el Banco Central de referencia para intervenir cuando toque las puntas de las bandas, que actualmente tiene un piso a $948,44 y un techo a $1475,32. Es decir, está a centavos de activar el mecanismo de venta de divisas de la autoridad monetaria, que en las últimas dos ruedas le demandó la venta de US$432 millones.

“El ojo del mercado se concentra sobre el plano cambiario, con un dólar que se ubica en el techo de la banda y con el Banco Central vendiendo para sostener ese nivel. La incógnita pasa por qué tantas reservas líquidas se emplearán para defenderlo, con el ministro Caputo asegurando que se utilizarán ‘hasta el último dólar en el techo de la banda’“, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En cambio, los financieros operan este viernes a la baja, luego de que ayer alcanzaran un nuevo récord nominal. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1522,88, equivalente a una caída diaria de $12,52 (-0,8%). El dólar contado con liquidación (CCL), usado por las empresas para girar las divisas al exterior, retrocede $21,07 y cotiza a $1543,03 (-1,3%). De esta manera, volvió la brecha con el mayorista, que es del 4,6% frente al CCL.

El dólar blue se negocia en las cuevas y arbolitos que operan en la informalidad de la City porteña a $1515, unos $5 menos frente al cierre anterior (-0,3%).