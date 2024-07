El gobierno convocó a la paritaria salarial y desde ATE piden que el aumento sea mayor a la inflación

El gobierno nacional convocó a paritarias a los gremios estatales, y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigen que los incrementos salariales superen la inflación, en respuesta a la preocupante situación económica que enfrentan los empleados públicos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, expresó su preocupación y denunció que el gobierno de Javier Milei congeló los salarios estatales, empujando a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

“Luego de los insistentes reclamos que llevamos adelante los estatales, el gobierno ha decidido convocar nuevamente a paritarias. Desde ATE nosotros demandamos un incremento salarial que se ubique por encima de la inflación”, afirmó Aguiar en diálogo con Radio Estación Sur. “Hasta ahora han sido los propios datos oficiales los que demuestran que el proceso inflacionario sigue presionando sobre los ingresos del sector público”.

Aguiar enfatizó que ATE no aceptará aumentos en cuotas y que se requiere una rápida inyección de recursos en los bolsillos dañados de los trabajadores. «Cualquier oferta con la que concurra el gobierno a esta negociación tiene que ser superior a la evolución que han mostrado los precios durante los últimos meses«.

El secretario general indicó que el congelamiento salarial que dispuso La Libertad Avanza empujó a decenas de miles de estatales por debajo de la línea de pobreza en solo cuestión de semanas. “Ese superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el poder ejecutivo, además de ser falso, se asienta en gran parte sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todas las empleadas y los empleados públicos”, añadió.

El dirigente de ATE no descartó la posibilidad de medidas de lucha en caso de que la oferta del gobierno en la paritaria estatal no sea acorde a lo que reclaman. “Si mañana no hay una propuesta que esté a la altura de las circunstancias y que permita compensar el deterioro real, la pérdida real de salarios de estos últimos 6 o 7 meses, nosotros no descartamos desde antes iniciar un nuevo plan de lucha”, advirtió.