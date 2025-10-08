El Gobierno afirmó ante la Junta Electoral bonaerense que la reimpresión de boletas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre costaría más de $12.000.000.000 y que estarían listas en cinco días, en caso de que se aprobara la medida. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que tienen los fondos para llevar, de manera eventual, nuevamente adelante el proceso.

En una audiencia clave, LLA busca convencer a la Junta Electoral para que habilite la reimpresión de boletas sin la cara de José Luis Espert, que renunció a la candidatura a diputado por sus vínculos con el empresario Federico «Fred» Machado, investigado por narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos. Aunque LLA impulsaba a Diego Santilli para encabezar la lista en PBA, la Justicia electoral rechazó esa posibilidad, por lo que quedará al frente de la nómina Karen Reichardt, que originalmente secundaba al economista en la lista de Boleta Única de Papel (BUP).

Catalán respondió a las consultas de la Junta Electoral bonaerense: «Según la información brindada por CORASA, ante una eventual reimpresión de las BUP, implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000. Atento a lo requerido, cumplo en informar que esta jurisdicción cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP, una vez efectuadas las readecuaciones de partidas correspondientes».

El ministro del Interior explicó: «Para llevar adelante el procedimiento de reimpresión de BUP, debería formalizarse previamente una adenda al convenio celebrado por la entonces vicejefatura de Gabinete de Interior y el Correo Oficial de la República Argentina. En virtud de lo informado por CORASA a este Ministerio, no resultaría necesaria la realización de un nuevo proceso licitatorio».

Catalán indicó: «Desde su aprobación y disposición por parte de esa Junta del archivo correspondiente al modelo de boleta final aprobado con sus respectivos datos variables según imprenta, el proceso de reimpresión, desde el inicio de puesta en marcha de las maquinarias hasta su entrega en el Distrito, arroja un total de cinco días por cada lote, los cuales equivalen a 3.300.000 boletas, correspondientes a la sumatoria de productividad de todas las imprentas».