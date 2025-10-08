En diálogo con «Máxima mañana» por Radio Cadena Máxima, Marcos Tognolini candidato a senador nacional por el MAS (Movimiento al socialismo). El candidato destacó la importancia de comprender la situación nacional atravesando una crisis y actualidad social muy compleja, antes de ir a votar el 26 de octubre.

En cuanto a los sucesos recientes, Marcos afirma que el episodio del Gobernador Sáenz quien fue a Buenos Aires a reclamar las obras públicas, fue en aras de promover campaña para su candidata Flavia Royón. Ya que en las últimas elecciones locales de la capital sufrió una gran derrota y «no se puede permitir un tercer lugar» en estas elecciones.

Con respectos a lo sucedido en el debate del día lunes por la noche, el candidato por el MAS detalló que le resultó llamativo ser el único que destacó en el lugar el rol que tuvieron algunos candidatos que ya formaron parte del gobierno oficial provincial durante mucho tiempo. Cuestionó a quienes formaron parte del Estado como Urtubey y Royon.

Escucha la entrevista completa: