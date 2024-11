El Gobierno le aplicó derecho de admisión a Rafael Di Zeo tras las amenazas a Patricia Bullrich

La medida se extiende a todo evento deportivo en el territorio nacional y tendrá vigencia por tiempo indeterminado.

Tras las amenazas a Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad le aplicó el derecho de admisión Rafael Di Zeo que no podrá concurrir a los partidos de Boca por tiempo indeterminado. La resolución fue anunciada en el Boletín Oficial y rige para todo el territorio nacional.

La causa fue iniciada debido a un audio en el que se escucha a Di Zeo exclamar que comenzará una “guerra” por la implementación del programa “Tribunas Seguras”, que busca regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol a través del derecho de admisión.

La amenaza salió a la luz tras una reciente sanción que impide el ingreso a los estadios de dos hinchas de Boca, aplicada en el contexto de una pelea que involucró a miembros de la barra y que se produjo durante el partido entre Boca y Gimnasia en Rosario.

Hablando con un interlocutor identificado como “Walter”, el líder de la barra criticó abiertamente la aplicación de sanciones por parte de la cartera de Seguridad y lanzó amenazas dirigidas directamente al Gobierno: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra”.

En el audio, que fue transcripto en la denuncia, Di Zeo espetó: “Si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, b*ludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura. (…) Cuando van a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. (…) Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una b*luda. Si esto es de vivo, boludo (…) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi*a entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

En el audio, Di Zeo dijo que los dos hinchas sancionados eran necesarios para mantener el orden en la tribuna de Boca y argumentó que son estos miembros quienes se encargan de “meter pechera” y controlar los conflictos que pueden surgir entre los sectores más jóvenes y problemáticos de la barra.

Según expresó, la ausencia de estos referentes podría desencadenar enfrentamientos internos y una lucha de poder entre los hinchas jóvenes, algo que en su opinión, pondría en riesgo la seguridad de los eventos y podría escalar a niveles de violencia grave.