El Presidente de Políticas Indígenas: con Milei «cada comunidad va a estar librada a su suerte»

ENTREVISTA A DANIEL SEGOVIA (AUDIO)

«La gente de este gobierno ha tomado la decisión de trabajar con otro tipo de representación», dijo el Presidente del Consejo Nacional de Políticas Indígenas.

En Máxima Mañana, de Omar Toledo, el Dr. Daniel Segovia – Pte. del Consejo Nacional de Políticas Indígenas – expresó su profunda preocupación ante la asunción del próximo presidente electo Javier Milei y la relación con los pueblos originarios.

«Hay aproximadamente unas 6 mil asociaciones indígenas registradas. La mayoría tiene personería jurídica y se manejan en representación de sus afiliados».

Segovia fue consultado por las políticas indígenas ante el nuevo gobierno nacional que asume el próximo 10 de diciembre. En ese sentido contó que la gente de Milei les hizo saber que la nueva gestión no va a trabajar con instituciones de segundo y tercer grado -las asociaciones civiles- sino sólo con intendentes u otros representantes que ganaron cargos electorales (senadores y/o concejales, por ejemplo). Explicó: «la gente de este (nuevo) gobierno ha tomado la decisión de trabajar con gente con otro tipo de representación», dijo sobre la posición de Milei de no considerar a las organizaciones civiles; con lo cual «puede llegar a profundizarse la problemática porque no va a haber una atención específica» y aclaró que ahora, con Milei, «la Argentina tiene una administración netamente política-financiera. Y el perfil del presidente que votaron los argentinos es específicamente economicista», subrayó.

«Esto no va a mejorar, no va a cambiar, es probable que se profundice y, si antes no tenían la atención a sus reclamos, ahora va a ser muy difícil que tengan una respuesta a sus reclamos», sinceró Segovia.

«Se va a volver a instancias del 2017» (cuando gobernaba Macri). Va a haber «falta de atención, falta de un Estado presente en el interior, falta de asistencia, no van a haber formatos de representación de abordajes, cada comunidad va a estar librada a su suerte».

Ponderó el trabajo que vienen realizando y sostuvo que desde Políticas Indígenas están en discusión con la nueva gestión para ver cómo van a respetar ellos los trabajos pendientes y específicamente el sistema educativo y de salud.

«Es muy fuerte el golpe» sostuvo a cerca de este nuevo escenario con Milei como presidente. «Y es peor si las instituciones intermedias como asociaciones civiles, como comunidades, como organizaciones sociales, como movimientos sociales; pero si se ponen en la posición de no comprender de que ha cambiado el formato de gobierno».

Habló del intendente Nerón, que está muy positivamente reconocido por el nuevo gobierno; sostuvo. Y agregó que las comunidades hoy pagan las consecuencias de haberse acercado a movimientos sociales a los que acusa de haberlos cooptado.

Escucha la nota completa en el siguiente audio: