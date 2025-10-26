Los comicios nacionales cerraron en Salta a las 18:00 horas. Las personas que permanecen dentro de los establecimientos pueden emitir su voto. A partir de ahora comienza el conteo de sufragios en toda la provincia.

La jornada marca un hito electoral, ya que la Boleta Única de Papel debuta en una elección nacional. Las autoridades electorales esperan los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio a partir de las 21:00 horas.

Al cierre el porcentaje del padrón que votó fue del 66% a nivel nacional.