El candidato a senador nacional Sergio Leavy por el Partido de la Victoria denunció la entrega de bolsones de mercadería trasladados en un camión de la Municipalidad de Tartagal. Se difundió un video donde se visibiliza un camión municipal con bolsones de mercadería custodiados por una persona.

VIDEO CAPTADO DE LA DENUNCIA

Hace días en la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, comenzaron a circular en redes sociales de la ciudad de Salta mensajes que promueven la compra de votos mediante el pago de dinero en efectivo y la entrega de bolsones de mercadería.

Fuentes vinculadas a la organización electoral advirtieron que este tipo de prácticas constituye un delito electoral tipificado en el artículo 139 del Código Electoral Nacional, que prohíbe ofrecer o entregar dádivas para condicionar el voto de los ciudadanos.

El episodio expone nuevamente el desafío que enfrenta el sistema electoral argentino frente a las prácticas clientelares que persisten, especialmente en los sectores más vulnerables. A pesar de que las urnas se encuentren abiertas, la transparencia del proceso y la libertad del voto se convierten, una vez más, en temas centrales de la discusión pública.