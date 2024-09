En el primer semestre, el Senado gastó $2.057 millones en pasajes y viáticos

La cifra representa casi un 35% más que el año pasado a valores reales. El monto surge de comparar la ejecución presupuestaria de la Cámara alta publicada en el sitio de Transparencia del Senado, con los fondos destinados a ese concepto en el mismo período de 2023, considerando la inflación acumulada.

De ese monto desembolsado entre enero y el 30 de junio, $1.956 millones corresponden a pasajes usados por los 72 senadores y casi $102 millones a viáticos, según los números brindados por la Secretaría Administrativa del Senado, a cargo de María Laura Izzo.

Los tramos de pasajes aéreos usados por los senadores en el primer semestre un total de 2.206, un 33% más que en el mismo período del año pasado, cuando habían sido 1.659. Así surge de la información publicada por mes en la web de la Cámara.

De cuántos pasajes disponen los senadores

Los miembros del Senado tienen a disposición 10 tramos aéreos o terrestres a su nombre, más otros 12 aéreos y 20 terrestres innominados en el territorio nacional que pueden ceder a quien consideren: desde asesores oriundos de sus distritos, hasta personas de sus provincias que tienen alguna demanda insatisfecha social, de salud, de trabajo, de viaje de estudios o viaje deportivo.

Estos tramos tienen una validez mensual, y no son acumulables.

El 40% de los 72 senadores (29) tienen un promedio de dos viajes por semana, para ir y volver desde sus provincias en pasajes aéreos que reciben a su nombre, y que son intransferibles. El resto no llega a esa cifra.

Los pasajes nominados que no usan en el mes, no son acumulables y deben estar devueltos a la Cámara. Desde julio de 2019 los senadores dejaron de poder canjear sus pasajes no utilizados por dinero en efectivo.

Los restantes 32 tramos innominados que reciben por mes pueden entregarlos en forma discrecionalidad, una modalidad que se repite en Diputados. Esta práctica se traduce en una mezcla de “tarea social” de asistencia a ciudadanos de sus provincias que tienen necesidades, con el trabajo político en sus distritos que busca captar lealtades a la hora del voto.

Información

“La información sobre utilización de pasajes y canje de tramos innominados no son obligaciones de transparencia activa, en los términos del art 32 de la ley de Acceso a la Información Pública”, señalaron desde la presidencia del Senado.

Los miembros de la Cámara alta pueden optar por otras alternativas a los 32 tramos aéreos o terrestres mensuales dentro del país. Una es 10 aéreos nominados, 12 aéreos innominados y $12.500 en concepto de “movilidad” (en lugar de los 20 terrestres sin nombre); otra contempla los 10 aéreos nominados, los 20 terrestres innominados y $25.000 (en lugar de los 10 aéreos sin nombre); por último , los 10 aéreos intransferible, más $37.000 por “movilidad” en lugar de los 12 aéreos innominados y los 20 terrestres.

Fuente: Infobae