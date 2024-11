¡Enfurecidos! De Paul y Paredes hablaron sobre el debut de Spreen en Riestra

Los mediocampistas de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fueron muy críticos sobre el debut del streamer en Deportivo Riestra.

La polémica alrededor del breve debut del streamer Spreen en Deportivo Riestra sigue creciendo, y ahora dos figuras de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, se sumaron al repudio generalizado. Ambos futbolistas se mostraron en contra de lo sucedido, remarcando el impacto negativo que un acto de este tipo tiene para el mundo del deporte. Las críticas se suman a las investigaciones en curso por parte del Tribunal de Ética de la AFA y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA).

Tras el primer entrenamiento de la Selección en Ezeiza, De Paul tomó la palabra y dejó clara su postura: “A mí lo que me preocupa, que creo que es lo más importante, es el mensaje. Creo que ese no es el mensaje correcto”. El mediocampista del Atlético de Madrid explicó la importancia del esfuerzo y el sacrificio en el fútbol, señalando que los jóvenes deben entender que llegar a primera división no es algo que se logre sin trabajo: «Yo lo puedo contar porque soy un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en primera división. Esa no es la manera; hay que trabajar, esforzarse, caerse y volver a intentar».

Leandro Paredes, compañero de De Paul en el mediocampo, también compartió su opinión y reforzó el mensaje. “El pensamiento nuestro es más o menos el mismo. Ese no es el mensaje que queremos dar para los más jóvenes”, aseguró el jugador de la Roma. El ex Boca enfatizó que el sacrificio es clave para poder disputar un partido de primera división, y lamentó que el episodio pueda enviar el mensaje equivocado: «Molesta porque no es lindo dar este tipo de ejemplos».

Las declaraciones de los mediocampistas argentinos reflejan el descontento en torno a un hecho que generó críticas desde el ámbito deportivo y fuera de él, con figuras y aficionados que consideran que estas acciones desvirtúan el esfuerzo necesario para llegar al profesionalismo.