Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en medio de la interna por la conducción del PJ

La expresidenta publicó un documento en sus redes sociales. “La unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes”, manifestó.

Cristina Kirchner publicó un fuerte mensaje en las redes sociales en medio de la interna por la conducción del PJ. “Estoy dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad”, dijo la exmandataria.

En el documento de cinco páginas que compartió en su cuenta de X, remarcó que “la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de su sus habitantes”.

“Lograr ello no es un objetivo en sí mismo, sino concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos”, siguió.

Al comienzo del escrito, la exmandataria se planteó una serie de interrogantes: “¿Cómo llegamos a este momento inédito? ¿Es solo por el fracaso de los dos últimos gobiernos democráticos? ¿O es que una parte de nuestra sociedad está dispuesta a soportar cualquier cosa antes de que gobierne un peronista? ¿Es una casualidad que los únicos dos presidentes con fuerte impronta anti peronista o anti kirchnerista -como más te guste- solo hayan podido llegar a la Casa Rosada a través del balotaje, como fueron los casos de Macri y Milei?”,

Luego, realizó un breve repaso histórico que dividió en cuatro períodos para llegar a explicar el presente del PJ. 1983 – 1989 (Después de la noche); 1989 – 2001 (La convertibilidad o la fantasía de que 1 dólar era igual a 1 peso); 2001 – 2015 (El ciclo virtuoso: desendeudamiento y movilidad social ascendente); 2015 – 2023 (El retroceso: endeudamiento, estigmatización, persecución y proscripción). “Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó”, enfatizó.

“Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia solo genera confusión y vacío. No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”, añadió. En un tono similar, admitió que “el desafío es grande y que no basta con los cuadros políticos, pero también tengo grandes esperanzas”.

Además, se mostró optimista de cara al futuro del partido justicialista: “Debemos poner en marcha el segundo trasvasamiento, incorporando las nuevas generaciones en los secundarios, universidades, sindicatos, movimientos sociales y, desde ahí, recomponer la presencia en las barriadas populares junto a las iglesias, las sociedades de fomento, los clubes de barrio y todas aquellas instituciones organizadas desde la comunidad”.

Sobre el final, aprovechó para agradecer el operativo clamor que se generó sobre ella en los últimos días: “Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la Presidenta de nuestro partido. Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo a presiones”.