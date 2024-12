Javier Milei celebró su 1° año de mandato con cadena nacional: “Se vienen tiempos felices”

El Presidente llamó a los argentinos a “custodiar” lo conseguido. Además, destacó la figura de su hermana Karina, anunció reformas económicas y en seguridad, y auguró un “futuro próspero”.

Javier Milei celebró su primer año de mandato con un discurso en tono de campaña y fuertes críticas a la oposición y a la casta política. En cadena nacional, el Presidente compartió un mensaje esperanzador para el año próximo y una advertencia para “custodiar” en las elecciones, lo que llamó “logros” de su gestión. “Se vienen tiempos felices”, aseguró.

Con su mensaje, Milei dio el puntapié inicial a las elecciones de 2025, que, aunque son legislativas, cargó con una marcada impronta presidencialista. “Vamos a plebiscitar los pilares sobre los cuales queremos construir esta nueva Argentina, muchos de los cuales hemos defendido a lo largo de este año y con los que muchos dirigentes se comprometieron cuando firmaron el Pacto de Mayo”, afirmó. Apuntó, sin mencionarlos, a los gobernadores aliados que, en medio del debate del presupuesto, en las últimas semanas comenzaron a cuestionarlo.

En las elecciones de 2023, aun con el nombre de Milei en la boleta, la Libertad Avanza perdió en todas las provincias e intendencias en las que presentó candidatos. Por eso, de cara a 2025 el Presidente eligió hacer referencia a un plebiscito de su gestión y no a nombres propios. “Por primera vez en muchos años, las elecciones del año próximo no se tratarán de personas, sino de ideas. Será una elección entre los políticos rancios del pasado o nuestra agenda del futuro”, planteó.

La idea del Presidente es consolidar LLA a partir de poner en juego la continuidad de su gestión. “Espero que reflexionar juntos sobre cuánto hemos cambiado y sobre cuánto más tenemos para hacer, nos ayude a dimensionar cuánto hay en juego el año que viene, porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos tenemos algo que perder”, afirmó.

Reconocimiento al esfuerzo, esperanza a futuro y más ajustes

Uno de los pilares destacados por Milei en su discurso fue el reconocimiento al esfuerzo de la sociedad tras un año de “motosierra y licuadora”. “Sacrificio” fue la palabra clave que utilizó para darle intención a su mensaje.

“El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano”, fue una de las primeras frases del Presidente, que retomó al cerrar el discurso. “Quiero volver a agradecer a todos los argentinos por el enorme sacrificio que han hecho este año. Será recordado como el primer año de la Nueva Argentina”.

En la línea de largada del año electoral, el líder libertario reforzó que lo bueno está por venir. En lugar de la clásica metáfora de la luz al final del túnel, Milei, fiel a su estilo y con referencias bíblicas, optó por hablar de la “salida del desierto” para transmitir esperanza.

“Con orgullo y esperanza, puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”, aseveró.

Pero también se apoyó en dos grandes ejes, que podrían terminar erigiéndose como pilares de su campaña: la economía y la seguridad. Por eso, sentó a su lado a Karina Milei y Guillermo Francos, los dos grandes armadores políticos de su Gobierno, y dejó siempre dentro del plano de las cámaras a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Ningún detalle dejado al azar.

Hacia adelante, su promesa fue seguir acelerando con el ajuste. “Vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado, y vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas, desarrolladas sobre los pilares que les conté hoy, para que la sociedad elija legalmente qué país quiere. Una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y otras tantas reformas que el país se debe desde hace décadas”, fueron sus compromisos.

La confrontación como sello propio

El sello de Milei es la confrontación y, aun con un mensaje esperanzador, no dejó de utilizarlo. Buena parte de su discurso fue para destacar los “logros” de su gestión, pero también para recordar la “herencia” recibida y para marcar una línea clara entre el “ellos o nosotros”.

“El país se encamina hacia un futuro de prosperidad que, para muchos de ustedes, es inimaginable. Pero nada ni nadie podrá arrebatarle esa esperanza a los argentinos, porque, a diferencia de otros momentos de nuestra historia donde la esperanza estaba basada en meras palabras vacías, nosotros hemos traído resultados. Se pueden ver, se pueden palpar. Ese futuro de prosperidad está al alcance de nuestras manos. No hay nada que puedan hacer para evitarlo: pueden subirse al tren del progreso o pueden ser arrollados por él”, dijo.

La palabra “esperanza” -poco habitual en sus alocuciones- la usó seis veces en los 37 minutos en lo que leyó su discurso; ajuste, apenas la mitad. “Los argentinos no toleran ni tolerarán obstrucciones insensatas y malintencionadas a nuestras reformas, y será un acto de ingenuidad importante no aprender de este año transcurrido. Les guste o no, la Argentina salió del pozo en el que los políticos nos hundieron, y hoy, por primera vez en décadas, asoma el sol de la esperanza”.

Pero sobre la idea que volvió una y otra vez y que marcó los tiempos de su mensaje fue la de las reformas (palabra que usó 15 veces) de las que prometió 3200 nuevas en los tres años que quedan de su primer mandato.

Más ajuste, equilibrio fiscal, el fin de los “curros de la política”, salida del cepo, baja de impuestos, más seguridad, libre mercado y alineamiento con Estados Unidos; todas consignas de campaña bajo la promesa de que lo mejor está por llegar. “Se vienen tiempos felices en la Argentina. Pero, por eso mismo, es condición necesaria que todos tomemos dimensión de lo logrado a lo largo de este año, para custodiar y no dar por sentado lo que tanto nos costó alcanzar”, prometió.