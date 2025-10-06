La Selección Argentina comenzará hoy su preparación para la fecha FIFA de octubre, en la que jugará dos amistosos en Estados Unidos: ante Venezuela, el viernes, y ante Puerto Rico, el lunes 13.

Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi fueron los tres primeros convocados en aterrizar en Estados Unidos desde Europa.

Se espera que en las próximas horas se sumen el resto de los citados para que el entrenador Lionel Scaloni pueda dar inicio a los entrenamientos.

La agenda de la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos

Lunes 6 de octubre

18.00 Entrenamiento (cerrado)

Martes 7 de octubre

17.30 Entrenamiento (a confirmar acceso de prensa)

Miércoles 8 de octubre

17.30 Entrenamiento (cerrado)

*Los horarios de las actividades a realizarse en Inter Miami pueden sufrir modificaciones imprevistas por cuestiones climatológicas.

Conferencia de Lionel Scaloni

El día y horario de la rueda de prensa se confirmará en las próximas horas.

Cuándo juega la Selección Argentina sus partidos amistosos en Estados Unidos

Los próximos partidos de la Selección argentina serán contra Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 de octubre contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos. Ambos empezarán a las 21 (hora de la Argentina).

Scaloni sorprendió con la lista de convocados: regresan Enzo Fernández y Senesi, y hay cinco jugadores del fútbol local

El entrenador sorprendió con las convocatorias del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras).

En la nómina, liderada por el capitán Lionel Messi, se destacan la vuelta de Enzo Fernández, que se ausentó en el último llamado para las Eliminatorias Sudamericanas por una suspensión, y el regreso de Senesi, que se ganó un lugar por las lesiones de Licha Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.

Otra citación destacada fue la de José Manuel López, que había sido llamado por primera vez en la anterior lista y ratificó su lugar con sus grandes actuaciones para Palmeiras en la Copa Libertadores.

Los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por inconvenientes físicos fueron Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala, que está cursando la última etapa de recuperación en Roma. Thiago Almada, en tanto, fue desafectado este sábado, ya que recién se recuperó de una lesión que había sufrido en el último llamado a la Selección.

Para los amistosos, Scaloni llamó a cinco jugadores del fútbol argentino. Además de Cambeses y Rivero, convocó a tres campeones del mundo: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes.

La lista completa de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.