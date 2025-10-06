El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó en «Máxima Mañana» la situación climática de la segunda semana de septiembre en la Salta Capital. El especialista detalló que se desarrollan algunas posibilidades de precipitaciones en algunas zonas alejadas a la ciudad capital y que se mantendrán las bajas temperaturas en la ciudad.

Para este martes la máxima esperada será de 21°C según informó el meteorólogo, con probabilidad de chaparrones para la noche.

El miércoles la máxima subirá a 29°C con una mínima de 18°C, esperando también chaparrones para la tarde/noche. El jueves la máxima empieza a superar los 30°C con una temperatura que alcanzará los 31°C con una mínima de 17°C y un cielo mayormente nublado.

La máxima más alta se presentará el sábado con una máxima de 33°C y una mínima de 17°C, con cielo mayormente nublado.

Recomendamos cuidarse de las máximas altas que alcanzarán esta semana y tomar todas las medidas preventivas.

¿Qué es el «cordonazo» de San Francisco?

El fenómeno se denomina así por coincidir con el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Según la tradición popular, en esa fecha suele producirse un cambio brusco del clima, con lluvias pasajeras y un descenso repentino de la temperatura.

Aunque no es un evento meteorológico oficial, el «Cordonazo de San Francisco» se repite año tras año en distintas regiones del país, especialmente en el norte argentino, y marca el inicio del tránsito hacia condiciones más frescas después del calor intenso de comienzos de la primavera.

