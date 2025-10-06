En «Máxima mañana» por Radio Cadena Máxima, Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, alertó sobre la crítica situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina y cuestionó el modelo económico vigente, que según él termina afectando a los más vulnerables.

Romano detalla que la principal causa de la crisis del sector panadero es la caída del consumo: «A la gente no le alcanza». A raíz de esto, las panaderías empezaron a disminuir la producción, lo cual genera que se disminuyan las horas en las jornadas y el personal en distintas panaderías. «A diario recibimos chicos presentando curriculum», dice Romano, lo que refleja la inestabilidad laboral que atraviesa Salta.

«Antes recomendábamos un precio sugerido a los colegas, ahora ya no», de esta forma Daniel refleja como el régimen económico del modelo libertario realizó cambios en los esquemas de la cámara.

«No existimos para el gobierno»

El presidente de la cámara de panaderos aclaró que no hay ninguna ayuda o intención de implementar alguna política que ayude a las pymes, ni a nivel nacional, ni provincial. Los panaderos enfrentan alquileres, sueldos, empleados, luz, gas, impuestos, deudas a proveedores, etc. Pero principalmente, la reducción del consumo debido a que «a la gente no le alcanza», es el principal rival de las pymes.

