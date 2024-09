“La justicia de Salta es el veneno de esta provincia”

ENTREVISTA A JEAN CHARLES CHATARD

«Durante 13 años la justicia Salteña ha protegido descaradamente a los verdaderos culpables, es hora de que el reloj marque el momento en que el gobernador Gustavo Sáenz y Pedro Castiella, que es el Procurador General de la Provincia de Salta, enfrenten sus responsabilidades y reactiven la investigación, porque yo creo que sería una vergüenza internacional que una serie de televisión revelará este oscuro caso” sostuvo Jean Charles Chatard en Maxima Mañana.

EL doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni ocurrido en el año 2011 en la quebrada de San Lorenzo sigue estando vigente aún, teniendo en cuenta que la investigación del caso dejó muchos cabos sueltos y no se conoce a los verdaderos culpables.

Jean Charles Chatard, periodista francés que investigó y publicó un libro titulado «Francesas, autopsia de un doble asesinato” participó del programa Máxima Mañana por FM Cadena Máxima y contó en que etapa se encuentra el proyecto de adaptación de su libro a la serie de televisión.

Durante la entrevista, Chatard resalta que “a nueve años de la publicación del libro aún no se conoce a los verdaderos culpables que hoy día están en libertad y disfrutan de una vida muy hermosa”.

Jean Charles sostiene que en Salta hay una gran demanda de justicia social y que “el poder político se involucra tanto para que no se conozca la verdad”. “La justicia de Salta no quiere buscar al verdadero culpable”. “En el expediente hay suficientes elementos materiales de prueba para llegar al verdadero culpable”.

El periodista dejó un claro mensaje al procurador d la Provincia “Pedro Castiella, el fiscal de los fiscales, debe actuar ya antes los 3 ADN no identificados que jamás fueron investigados en la escena del crimen, si Pedro Castiella no reactiva la investigación de inmediato, no le quedará otra que volver a su bufete de abogado, desde mi punto de vista, el Procurador General de Salta está en una cruz cerrada, o alcanza la cima de la excelencia o se convierte en el símbolo del fracaso, la elección es suya pero el mundo recordará su decisión de reabrir o cerrar definitivamente el caso de las francesas”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA