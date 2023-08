La Municipalidad retiró la licencia al conductor que circuló por peatonal Florida

En una respuesta sin precedentes a una infracción vial que ha dejado una fuerte impresión en la comunidad local, la Municipalidad de la Ciudad de Salta ha demostrado decisión y determinación al retirar rápidamente la licencia de conducir al individuo responsable de violar las normativas de tránsito al circular de manera antirreglamentaria por peatonal Florida. Esta inusual medida, llevada a cabo en uso de las facultades otorgados mediante convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, resalta el compromiso de la administración local con la seguridad vial y su disposición a actuar con prontitud ante situaciones que ponen en peligro la integridad de los peatones y la armonía del espacio urbano.

El repudiable episodio ocurrido el 27 de julio en el corazón del microcentro de la ciudad captó la atención de las autoridades municipales, quienes, en un esfuerzo por mantener la seguridad y el respeto por las reglas de tránsito, decidieron intervenir de manera ágil y efectiva. La colaboración entre las áreas pertinentes permitió la emisión de una resolución que retira la licencia al conductor involucrado, evitando así los complejos procesos judiciales y administrativos que a menudo acompañan a tales situaciones.

La intendenta, Bettina Romero, quien instruyó a su equipo a actuar con celeridad, compartió su perspectiva sobre esta medida, afirmando: «Nuestra prioridad es la seguridad de todos los ciudadanos que transitan por nuestras calles y espacios públicos. Esta decisión de retirar la licencia a un conductor que puso en riesgo la seguridad de los peatones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad vial. No podemos permitir comportamientos irresponsables que pongan en peligro la vida de nuestros ciudadanos».

Y agregó: “Desde el primer momento de mi gestión me comprometí a ordenar, y gran parte de este ordenamiento tiene que ver con respetar las normas. Asumí costos políticos, instalando temas que generaron debates, algunas opiniones, pero aun así comprometida siempre a defender la vida, el respeto por el otro, por las normas, hemos sido estrictos en el control, la sanción, poniendo orden a favor de la vida”. Y sumó: “Se trata de una mirada integral, no solo de semáforos hablamos, hicimos rotondas, invertimos en infraestructura como las ciclovías, en la colocación de nuevas señalética. Sin embargo, seguimos siendo una ciudad líder en muertes y accidentes de tránsito, pero hasta que no cambiemos nuestra cultura y mejoremos la conciencia colectiva eso es muy difícil que cambie».

La resolución emitida por las autoridades no se basó en suposiciones, sino en una sólida base de pruebas. Los registros de infracciones previas por parte del conductor y su voluntario reconocimiento de haber violado las normativas viales jugaron un papel fundamental en la toma de decisiones. Esta combinación de elementos probatorios permitió a la Municipalidad tomar medidas contundentes y responsables.

La recolección de pruebas involucró un análisis exhaustivo de las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas en la zona afectada. Además, la difusión de la infracción a través de medios de comunicación televisivos y redes sociales generó un debate público sobre el cumplimiento de las reglas de tránsito y la seguridad vial en la ciudad.

La administración municipal, con el propósito de agilizar el proceso, decidió retirar la licencia de conducir al individuo en cuestión. Esta medida no solo implica la pérdida del privilegio de conducir, sino también la obligación de entregar el carné dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. Además, se ha requerido al infractor someterse a un riguroso examen psicofísico y psicológico, diseñado para determinar su aptitud actual para operar un vehículo de manera segura y responsable.

Acerca de la colaboración entre la Municipalidad de Salta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Intendenta agregó: «Trabajar en conjunto con organismos nacionales es fundamental para abordar de manera efectiva los desafíos en materia de seguridad vial. Esta medida no solo es un mensaje claro a quienes infringen las normativas, sino también un ejemplo de cómo podemos unir esfuerzos para construir un entorno más seguro y respetuoso en nuestras calles».

Al tomar medidas rápidas y concretas, la Municipalidad de Salta ha establecido un precedente importante en la gestión de infracciones viales en la ciudad. La seguridad de los peatones y la armonía del espacio urbano se han colocado en primer plano, reforzando la importancia del respeto por las normativas viales en la construcción de una ciudad segura y funcional.

La decisión tomada por la Municipalidad de Salta no solo busca resolver el incidente en cuestión, sino también servir como un llamado de atención a los conductores locales para que respeten las normativas de tránsito y compartan el espacio vial de manera segura y responsable.