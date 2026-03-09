Puma anunció que incrementará sus combustibles desde esta medianoche un 5%. Shell hará lo propio y ya anticipan que la próxima semana avanzarán con una nueva corrección.

El gobierno nacional quiere morigerar el impacto de estas subas en la inflación y dispuso un esquema de «micropricing», es decir, subas más seguidas pero en menor magnitud.

Algunas empresas ya subieron 7% los combustibles en marzo

Las naftas subieron 7% en lo que va del mes, pero las refinadoras aseguran que aún así venden por debajo de sus costos de producción.

Por las subas internacionales motivadas por la guerra en Irán, los valores de la nafta y del gasoil en la Argentina acumulan una suba promedio del 7% desde comienzos de mes pero aun así las empresas refinadoras dicen que operan a pérdida y acusan un atraso en los precios del 25%.