El Lic. Rubén Correa, docente e investigador de la UNSa, afirmó en una entrevista con Cadena Máxima, que el Gobierno de Javier Milei se encuentra en “desobediencia judicial” al no cumplir con la ley de financiamiento universitario. “El Congreso aprobó la ley, la Justicia ordenó cumplirla, y el Ejecutivo no lo hace. ¿Qué figura le cabe a un gobierno que desobedece dos poderes del Estado?”, cuestionó Correa.

La situación ha derivado en un paro docente y no docente de dos semanas, del 16 al 30 de marzo, con planes de lucha rotativos. “Estamos en una agonía institucional. El Gobierno provoca, insulta, y falta el respeto a la gente. Se está gobernando desde un estado de excepción”, advirtió.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Correa detalló que los docentes jóvenes, sin antigüedad, perciben sueldos básicos de apenas 278 pesos por una dedicación simple, mientras el salario mínimo supera los 300 mil pesos. “Esto está generando una fuga de docentes jóvenes y una jubilación anticipada de los más antiguos por temor a perder regímenes especiales”, explicó.

La reforma laboral propuesta por el oficialismo amenaza con eliminar beneficios jubilatorios clave, como el 85% móvil para investigadores. “La universidad está atrapada en una morsa: se aprieta a los jóvenes y a los mayores. Se está destruyendo la educación pública”, afirmó.

Impacto en estudiantes y calidad educativa

La precarización docente repercute directamente en los estudiantes. “Los docentes buscan otros trabajos para subsistir, lo que afecta la calidad educativa. La universidad corre el riesgo de convertirse en un mero enseñadero, sin investigación ni trabajo de campo”, alertó Correa.

Además, denunció irregularidades en el acceso al boleto estudiantil, becas insuficientes y exigencias que contradicen el estatuto universitario. “Se está vulnerando la intimidad de los estudiantes al pedir documentación en bases de datos sin seguridad”, agregó.

Crisis institucional y llamado a la acción

Correa también criticó que el rectorado de la UNSa adoptó como lema oficial el eslogan del Gobierno Nacional: “2026, año de la grandeza argentina”. “Es una negación de la realidad. Los documentos oficiales repiten una consigna que no refleja lo que vive la gente”, sostuvo.

El docente llamó a la comunidad universitaria y a la sociedad salteña a tomar conciencia: “Estamos entrando en un estado de excepción. Si el Ejecutivo no cumple la ley, se rompe el equilibrio institucional. Es gravísimo”.

La entrevista al Lic. Rubén Correa expone una crisis profunda en la UNSa, que trasciende lo salarial y pone en juego el futuro de la educación pública. La desobediencia judicial, el empobrecimiento docente y la vulneración de derechos estudiantiles configuran un escenario alarmante que exige respuesta urgente de todos los sectores involucrados.

Escuchá la entrevista completa: