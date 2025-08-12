Llegan hoy a Jujuy equipos especializados para profundizar la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero

Este martes arribarán antropólogos, un entomólogo y un georadar de Gendarmería Nacional para avanzar en las pericias y excavaciones vinculadas a la causa que involucra a Matías Jurado

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que este martes por la noche arribará a Jujuy un equipo especializado compuesto por antropólogos, un entomólogo y un georadar de Gendarmería Nacional, que se sumarán a las tareas de búsqueda de evidencias en la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero.

“Los antropólogos analizarán el suelo y las excavaciones con el georadar, que permite detectar movimientos recientes de tierra o elementos extraños. El entomólogo, a partir del estudio de insectos en restos óseos, puede ayudarnos a precisar fechas”, explicó Beller en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Los profesionales trabajan de forma coordinada con un equipo de canes adiestrados en rastrear restos humanos, que llegó desde Catamarca y comenzó este lunes con las primeras intervenciones en distintos puntos de Alto Comedero.

Beller indicó que los análisis de la zona comenzarán el día miércoles, mientras que se estima que las excavaciones podrían comenzar el lunes.

En paralelo, continúa el peritaje psicológico al imputado, el análisis de ADN de restos hallados en su vivienda y el procesamiento de información de celulares secuestrados durante los allanamientos.

La causa investiga a Matías Jurado por el homicidio agravado de Jorge Anachuri y su posible vinculación con la desaparición de al menos otras cuatro personas. “No descartamos que haya más víctimas o incluso cómplices, aunque hasta ahora nada indica que haya actuado con otros”, afirmó el fiscal.