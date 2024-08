Los aceiteros cumplen hoy su séptimo de día de paro en las plantas de todo el país.

Los centros de corredores de cereales pidieron el fin del conflicto que tiene en vilo a los exportadores

Al cumplirse cuatro días del paro realizado por los sindicatos aceiteros en el sector agroexportador, los centros de corredores de cereales del país expresaron su “profunda preocupación” por el conflicto gremial, que está causando, dijeron, un “impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general”. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hasta las 7 AM de este viernes 09 de agosto ingresaron 402 camiones, lo que representó una caída del 85% en comparación con igual día de la semana pasada. Fuentes de la agroexportación calcularon que los transportistas de camiones que no pudieron descargar en los puertos se perdieron ingresos por $500 millones. En tanto, por la demora diaria para unos 20 barcos el costo ya trepa a US$4 millones.