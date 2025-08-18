Los candidatos de Salta para el Congreso Nacional

Se presentaron las listas de candidatos que competirán en los comicios nacionales del 26 de octubre.

Este domingo vencieron las presentaciones de listas de candidatos a diputados y senadores nacionales por Salta para conformar el Congreso a partir de diciembre de 2025.

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

En La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, encabeza la lista la actual diputada Emilia Orozco, acompañada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.

El oficialismo salteño que responde al gobernador Saenz (del frente Primero los Salteños) presentó a Flavia Royón (exsecretaria de Energía de la Nación) junto a Ignacio Jarsún (actual presidente de Aguas del Norte).

Fuerza Patria, que representa al peronismo actual y al kirchnerismo a nivel nacional, presenta al exgobernador Juan Manuel Urtubey acompañado por la actual senadora nacional Nora Giménez.

El Partido de la Victoria lleva al actual senador Sergio Leavy que busca renovar su banca en la cámara alta, secundado por Laura Cartuccia.

Estas dos fuerzas, Fuerza Patria y el PV, no lograron unidad. De este modo, los peronistas y kirchneristas se debaten entre dos fuerzas que compiten entre sí.

La Izquierda lleva a Claudio Del Plá (PO) y a Daniela Planes (PTS) en una de las listas propuestas.

Por orto lado, Política Obrera competirá con Violeta Gil y Nahuel López Riquelme como candidatos a senadores.

La UCR presenta a Natalio Iglesia (productor agropecuario) y a la ingeniera Graciela Morales (ex vice-rectora de la UNSA).

El Nuevo MAS tiene al Dr. Marcos Tognolini encabezando la lista de Senadores.

Por último, Renacer va con Francisco Solano Martín Rivas Vila y Carina Angela Milano como senadores.

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

La Libertad Avanza lleva primero en su lista de diputados a Gabriela Flores, secundada por el contador Carlos Zapata (actual diputado nacional que busca renovar su banca).

El frente Primero los Salteños (del gobernador Saenz) presenta en su lista al Dr Bernardo Biella y a Oriana Nevora en segundo término.

Fuerza Patria va con Emiliano Estrada (actual diputado nacional) y con Mercedes Figueroa.

El Partido de la Victoria lleva primero en la lista a Marcela Jesús, seguida del Dr. Guido Giacosa.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (conformado por el PO, el MST y el PTS) lleva como primera diputada a Andrea Villegas y Carmen Venencia.

Política Obrera lleva a Julio Quintana y Georgia Romero para la categoría a diputados.

La UCR postula a Soledad Farfán y al ingeniero Renán Castellanos Oliva.

En el Nuevo MAS encabeza la lista de Diputados Emilio Fernández.

Renacer lleva a Nicolás Ceferino Vedia y Luciana Belén Latorre en su lista de diputados.