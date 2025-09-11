POLÍTICA //

“Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo de la ciudad de Buenos Aires, durante una entrevista en A24 con el periodista Antonio Laje. El funcionario reconoció la derrota en la provincia de Buenos Aires y realizó una autocrítica sobre el desempeño del gobierno en la comunicación con la sociedad, pero sostuvo con énfasis que el rumbo económico y político no se modificará de cara a las próximas elecciones nacionales.

Adorni admitió: “No se le llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo”. Según explicó, la autocrítica fue una decisión colectiva dentro del gobierno, no solo parte de la instrucción de Javier Milei. “Efectivamente hubo errores, hay cosas para corregir, pero creo que uno de los mayores errores que cometimos fue ese, el no explicar el porqué,” describió.

Consultado por Antonio Laje sobre el impacto real de los errores en la vida cotidiana de comerciantes y PyMEs, Adorni insistió: “Le tenemos que explicar por qué hacemos lo que hacemos, le tenemos que explicar por qué el tener un doscientos once por ciento de inflación anual está mal y por qué no tener inflación está bien. Tenemos que explicarle que el esquema populista estaba mal y por qué abrirse al mundo y fomentar el sector privado, fomentar las inversiones, por qué está bien”. Remarcó además que “lo que nos faltó fuerza en la explicación es hacia dónde estamos yendo”.

El funcionario ubicó a la Argentina en un momento crucial: “Estamos en un punto de inflexión, como lo estuvimos en el 2023… Era terminar de estallar o ir hacia un país normal. Y hoy estamos en otro punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en donde nosotros entendemos que vamos a terminar, en un país próspero, sin inflación, con crecimiento, con mejores salarios y todo lo demás, o volver hacia atrás”.

Sobre la reacción tras la derrota bonaerense, Adorni sumó críticas al peronismo y al gobernador Axel Kicillof: “El lunes, Kicillof le puso un impuesto a todos los que utilizan MercadoPago, que es utilizado por todos los comerciantes, incluso por los informales. Digo, bueno, a todos les robó un poquitito de plata”. Agregó que la provincia “ya tiene los impuestos por las nubes” y marcó diferencias con el kirchnerismo: “Nosotros no somos de la vieja política, somos de la nueva política. Entonces, el aparato, los intendentes y todos los recursos puestos a disposición de una elección, con un sistema electoral viejo, además”.

Consultado por el efecto económico de las políticas oficiales, Adorni defendió la gestión: “Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de veinte puntos. No es un tema menor haber bajado veinte puntos la pobreza en una Argentina destruida. Y acá lo que hay que entender es que el único camino que tiene ese comerciante para vender más es que a la Argentina le vaya mejor”. Sostuvo que la recuperación no es homogénea: “En la economía hay sectores que en este nuevo esquema económico, por supuesto que hay gente que se tiene que adaptar… sectores que todavía estaban al final de la carrera”.