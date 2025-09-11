DEPORTES //

La frustración de Venezuela luego de que su selección se quedara sin chances de pelear por la clasificación al Mundial 2026 se convirtió en un asunto de Estado. La ilusión colectiva de llegar a la Copa de la FIFA por primera vez en la historia era máxima y la goleada sufrida ante Colombia (3-6) en Maturín la derrumbó por completo.

El día después del fracaso se convirtió en una jornada frenética que terminó con una fuerte decisión de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Todo comenzó a gestarse a partir de la intervención del presidente Nicolás Maduro, quien pidió una “reestructuración del cuerpo técnico de la selección” y una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto”.

La FVF echó a Fernando Batista

Horas después, la FVF emitió un duro comunicado para anunciar el despido del argentino Fernando Batista, responsable máximo de la Vinotinto en el proceso clasificatorio para el Mundial.

La FVF apartó al argentino con “todo su cuerpo técnico”, al considerar “necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

La dirigencia del fútbol venezolano aceptó que la selección “mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística” en pasajes de las Eliminatorias Sudamericanas, pero hizo una dura crítica por el desenlace de la competencia, al asegurar que “los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.