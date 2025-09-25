River le dijo adiós a la Copa Libertadores 2025 en una dura serie de cuartos de final frente a Palmeiras en la que, tras perder por 2-1 en el Monumental, debió asumir la obligación de ir por la hazaña en Brasil. Este miércoles, empezó mejor y se ilusionó con el gol tempranero de Maxi Salas, pero se derrumbó en el complemento con la igualdad de Vitor Roque y, en el final, con el penal y expulsión de Marcos Acuña -que venía jugando de prestado-, la conversión de José Manuel López y la frutilla del postre del Flaco con un golazo en el descuento para un 3-1 inapelable en favor del Verdao, que ahora irá ante Liga de Quito o San Pablo. El Millonario sufrió además la lesión de Juan Portillo.