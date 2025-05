Olmedo: «En Salta lo único seguro es la inseguridad»

ENTREVISTA AL REFERENTE DE LA LIBERTAD AVANZA EN SALTA

Remarcó que llevan a la elección de este domingo en Salta «gente nueva» y «ficha limpia». Audio de la entrevista completa.

El líder de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, habló por Radio Cadena Máxima analizando este último tramo de la campaña para las elecciones provinciales del próximo domingo 11 de mayo.

Hay un compromiso de nuestros candidatos de no aumentar impuestos, de no poner a parientes (en cargos públicos).

Olmedo se refirió a sus candidatos y a la ética de las personas propuestas en la lista de La Libertad Avanza: «hay un compromiso de nuestros candidatos de no aumentar impuestos, de no poner a parientes. No vamos a convalidar ninguna falta de ética», sostuvo Olmedo para diferenciarse de los fuertes cuestionamientos a los funcionarios provinciales.

Olmedo habló del papel de la justicia en los temas de narcotráfico que rosa al gobierno provincial. Fue contundente en decir que la justicia tiene datos y que cuando salieron a la luz rápidamente salieron a tratar de callarlos.

Las frases mas importantes que dejo Alfredo Olmedo:

Nosotros tenemos «Ficha Limpia».

Somos un espacio totalmente distinto al resto. Todos los otros espacios pertenecen al gobernador -el partido peronista, la unión de los peronistas, Felicidad, PRO, Unión Cívica Radical…-. Todo eso es del gobernador Sáenz.

El único partido que no pertenece al gobernado es La Libertad Avanza, la real Libertad Avanza, es el único partido que lleva la figura del Presidente Mieli.

Tenemos una recepción muy alta de la gente. Nos piden que no aflojemos, que no cedamos, que no negociemos con ninguno.

Para las elecciones nacionales, La Libertad Avanza se va a presentar sin ningún tipo de alianza. Nosotros somos puros y van a salir los candidatos de nuestra propia Libertad Avanza.

Cuando hace 15 años yo decía las cosas (de lo que pasa en la provincia) lamentablemente me quedé corto porque yo advertía que iban a vender drogas afuera de las escuelas, bueno, ahora a las drogas las venden adentro de las escuelas, las consumen adentro.

En Salta lo único seguro es la inseguridad

La casta política (de Salta) tuvo un éxito fantástico… y el pueblo se quebró. Se quebró no solo en lo económico sino también se quebró en cultura, se quebró en educación, se quebró en seguridad, se quebró en salud. Pero eso es el éxito de la política.

Al lugar donde vaya, si pregunta cuál es la mejor casa le van a decir: la del intendente, la del diputado, la del senador. Ahora, ud. ve la situación de la gente -sobre todo en el norte- y es lamentable.

Hace 30 años que en la provincia estamos en Emergencia (declarada en emergencia). O sea que ninguno de los gobernadores pudo sacar la provincia de la Emergencia!!! Es raro, ¿no?

Olmedo finalmente hablo de como son bien recibidos los candidatos de La Libertad Avanza en los recorridos por los distintos barrios de Salta.

«La encuesta que tengo yo es de la calle», sostuvo. «Donde ven gente de La Libertad Avanza los vecinos se agolpan a pedirnos folletos, a saludar al candidato, a saludar al León. Usted mira los otros stands y no va nadie».

IMPERDIBLE AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: