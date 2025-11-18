La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) lanzó un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 19 de noviembre, en reclamo de la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarios Generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva realizado por Zoom, donde se denunció que, a 41 días del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, el Poder Ejecutivo «continúa evitando su aplicación», profundizando el ajuste que amenaza el funcionamiento de las universidades nacionales.

«Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro», expresaron a través de un comunicado.

Este anuncio se produce luego del paro de 72 horas que los docentes universitarios realizaron la semana pasada también para pedir la implementación de la normativa sancionada en el Congreso, la recomposición salarial y el presupuesto universitario 2026.

Además, la FATUN ha decidido iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la ley y coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto también pone de relieve la crítica situación salarial y económica de los trabajadores no docentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria. La federación destacó la «unidad de acción» lograda al modificar la fecha original del paro para incluir a todos sus gremios de base.