Claudia Vilte estuvo con nosotros en Máxima mañana por Radio Cadena Máxima y nos contó a cerca de «Adultos 2000» de la Municipalidad, un plan para que los mayores de 18 años terminen sus estudios secundarios de forma online. Las inscripciones para la última convocatoria se realizaron del 17 al 19 de noviembre de 2025 y se requerían DNI y el analítico o certificado de séptimo grado. El programa ofrece acompañamiento, materiales de estudio y apoyo para rendir las materias.

La modalidad es a distancia, lo que da la posibilidad de estudiar sin necesidad de asistir a clases presenciales. Además, el municipio resaltó que no hay límite de edad para inscribirse: “Nunca es tarde para terminar el secundario”, afirmó el intendente Emiliano Durand en convocatorias anteriores.

En ediciones anteriores, más de 800 personas se anotaron en el programa, lo que demuestra una fuerte demanda por parte de quienes quieren cerrar una etapa educativa pendiente.

El inicio de clases está previsto para los primeros meses de 2026.

Requisitos para inscribirse:

Ser mayor de 18 años.

Presentar DNI.

Si se tiene primaria completa: presentar certificado de 7º grado.

Si se cursó parte del secundario: presentar analítico parcial, pase o libro matriz, junto con la resolución ministerial del plan de estudios.

Tener un correo electrónico activo.

Escucha la entrevista completa y enteráte de más: