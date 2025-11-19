El fin de semana, se llevaron a cabo las elecciones para intendente en Rivadavia Banda Norte, municipio que se encuentra intervenido después de la detención de Atta Gerala en una causa federal.

Ariel Gervacio Arias, el candidato de Primero Salta, resultó electo como nuevo intendente de Morillo –Rivadavia Banda Norte Coronel Juan Solá, tras quedarse con el 44,12% de los votos. En total, se quedó con 2634 votos.

En segundo lugar, quedó el también oficialista de Primero Los Salteños, Mario Alberto Romero, con 1669 votos, lo que representa el 27,95% de votos.

La participación alcanzó el 67,65%, con 6037 votos emitidos sobre 8.914 electores habilitados. Del total, 5.970 fueron válidos afirmativos, con un porcentaje de 1,01% de votos en blanco y 0,06% de votos nulos.

Casi nulo de votos en blanco, impugnados u observados, lo que marcó una jornada electoral ordenada y sin incidentes.

Con la elección de Arias, se acaba la intervención en las próximas semanas de Marcelo Córdova.