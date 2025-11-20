Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos de los argentinos para las vacaciones de verano 2026. Playas cálidas, buena gastronomía y cercanía lo convierten en un clásico. Sin embargo, al momento de planificar el viaje surge una duda frecuente: ¿es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla?

Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), el país no exige certificado de vacunación para entrar. Aun así, las autoridades sanitarias tanto de Brasil como de la Argentina recomiendan aplicarse la vacuna en caso de visitar ciertas zonas con presencia de la enfermedad.

Qué destinos de Brasil requieren la vacuna contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina especifica que se recomienda vacunarse para viajar a las siguientes regiones:

São Paulo

Río de Janeiro

Santa Catarina

Paraná

Río Grande do Sul

Bahía

Minas Gerais

Espírito Santo

Amazonas

Mato Grosso

Goiás

Tocantins

Estas áreas registran circulación del virus, por lo que la inmunización es una medida clave de prevención.