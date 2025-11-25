El clásico del Norte fue para Jujuy Básquet. Los “Cóndores” lograron una importante victoria en el Delmi, superando a Salta Basket. El marcador fue de 80 a 73.

Salta Basket, conducido por Ricardo De Cecco, ganó el primer cuarto por la mínima, pero luego la visita tomó una leve ventaja que administró con inteligencia a lo largo del partido, con sus mayores diferencias en el segundo y último parcial.

Pese a no tener su mejor noche en lanzamientos externos, Los Infernales se mantuvieron en juego gracias al enorme aporte de Nicolás Álvarez, quien sobresalió en ambos tableros, acompañado por las actuaciones de Botta y Hunter. En la visita, Ramiro Stehli y Santiago Ibarra fueron los artilleros destacados.

En el cierre, Jujuy llegó a sacar una diferencia de 12 puntos. Salta reaccionó con amor propio y redujo la brecha a cinco unidades, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Con esta victoria, el conjunto jujeño igualó su récord en 2-2.

El miércoles volverá a presentarse ante su público para enfrentar a Huracán de Las Heras, con el objetivo de retomar la senda positiva que lo llevó a sumar tres triunfos en el arranque del certamen.

Los parciales del encuentro fueron:

Primer cuarto 20-17

Segundo cuarto 12-20

Tercer cuarto 23-21

Cuarto cuarto 18-22